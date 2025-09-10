Στην Auto Thessaloniki 2025 το Omoda 9 SHS - Τιμή στην Ελλάδα
Στην Auto Thessaloniki 2025 το Omoda 9 SHS - Τιμή στην Ελλάδα
Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην Auto Thessaloniki 2025 είναι το Omoda 9 SHS το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στους επισκέπτες της έκθεσης.
UPD:
Την έκθεση αυτοκινήτου «Auto Thessaloniki 2025» η οποία διεξάγεται στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης διάλεξαν οι άνθρωποι της ελληνικής αντιπροσωπείας της Omoda για να παρουσιάσουν στο κοινό το 9 SHS, το κορυφαίο μοντέλο τους.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα