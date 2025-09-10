Γιατί ο σχεδιαστής της Mercedes τα «χώνει» σε Audi και BMW;
Το beef των Γερμανών για το ποιος έχει το καλύτερο σχέδιο στην έκθεση του Μονάχου, μόλις τώρα ξεκίνησε. Και έπεται συνέχεια.
Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, εκεί όπου η γερμανική τριάδα –Audi, BMW, Mercedes– συνηθίζει να επιδεικνύει την τεχνολογική και αισθητική της υπεροχή, ο λόγος των στελεχών σπάνια ξεφεύγει από το πρωτόκολλο της διπλωματικής ευγένειας.
