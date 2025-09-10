Σκάνδαλο: Σε κοινωνική εργασία ο πρόεδρος μεγάλου ομίλου!
Σκάνδαλο: Σε κοινωνική εργασία ο πρόεδρος μεγάλου ομίλου!
Μία πολύκροτη υπόθεση φορολόγησης της περιουσίας του θρυλικού Ανιέλι καταλήγει σε συμβιβασμό και μία πολύ παράξενη ποινή για τον John Elkann.
UPD:
Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο τηλεοπτικής σαπουνόπερας ταλανίζει εδώ και χρόνια την πιο ισχυρή δυναστεία της ιταλικής βιομηχανίας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα