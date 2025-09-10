Auto Thessaloniki 2025: Ρεκόρ επισκεψιμότητας από το πρώτο Σαββατοκύριακο
Η προσέλευση του κοινού ήταν αθρόα, δημιουργώντας ατμόσφαιρα ενθουσιασμού.
Η Auto Thessaloniki 2025 επιβεβαίωσε από την πρώτη στιγμή τον ρόλο της ως η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι κατέκλυσαν το Περίπτερο 13 της ΔΕΘ από το πρώτο Σαββατοκύριακο.
