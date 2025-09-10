Οδηγούσε Formula 1 στην Εθνική! - Πόσο είναι το πρόστιμο; (+video)
Οδηγούσε Formula 1 στην Εθνική! - Πόσο είναι το πρόστιμο; (+video)
Κυκλοφορούσε σε δημόσιους δρόμους εδώ και χρόνια χωρίς κανείς να μπορεί να την εντοπίσει. Όμως πλέον ο οδηγός της βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας.
Για περισσότερα από έξι χρόνια, ένα κόκκινο μονοθέσιο που έμοιαζε με Ferrari Formula 1 έσπερνε θρύλους στους δρόμους της Τσεχίας.
