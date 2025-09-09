Αυτή είναι η καινούργια Ferrari με τα 1.050 άλογα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Αυτή είναι η καινούργια Ferrari με τα 1.050 άλογα - Πόσο κοστίζει;

Η θρυλική επωνυμία Testarossa επέστρεψε με 1.050 ίππους.

Αυτή είναι η καινούργια Ferrari με τα 1.050 άλογα - Πόσο κοστίζει;
UPD:
Η Ferrari παρουσίασε το νέο της supercar, την 849 Testarossa, που παίρνει τη θέση της SF90 Stradale στην κορυφή της γκάμας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
