Αυτή είναι η καινούργια Ferrari με τα 1.050 άλογα - Πόσο κοστίζει;
Αυτή είναι η καινούργια Ferrari με τα 1.050 άλογα - Πόσο κοστίζει;
Η θρυλική επωνυμία Testarossa επέστρεψε με 1.050 ίππους.
UPD:
Η Ferrari παρουσίασε το νέο της supercar, την 849 Testarossa, που παίρνει τη θέση της SF90 Stradale στην κορυφή της γκάμας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα