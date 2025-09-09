Έτοιμο το ηλεκτρικό «όπλο» με τους 884 ίππους
Έτοιμο το ηλεκτρικό «όπλο» με τους 884 ίππους
Ένα ηλεκτρικό όπλο πολυτελείας, που δεν κρύβει τον στόχο του: να αμφισβητήσει ευθέως την κυριαρχία της Taycan.
Η Polestar αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου το Polestar 5, ένα τετράθυρο coupe-Gran Turismo που υπόσχεται να ταράξει τα νερά της premium ηλεκτροκίνησης και να σταθεί απέναντι στην Porsche Taycan.
