Έτοιμο το ηλεκτρικό «όπλο» με τους 884 ίππους

Η Polestar αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου το Polestar 5, ένα τετράθυρο coupe-Gran Turismo που υπόσχεται να ταράξει τα νερά της premium ηλεκτροκίνησης και να σταθεί απέναντι στην Porsche Taycan.