Αποστολή στη Γερμανία: Γνωρίζουμε τη Nio που ήρθε και Ελλάδα (+video)
NEWSAUTO.GR

Αποστολή στη Γερμανία: Γνωρίζουμε τη Nio που ήρθε και Ελλάδα (+video)

Στο Μόναχο είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τη Nio, την εταιρεία που ανεβαίνει με εντυπωσιακή ταχύτητα στο παγκόσμιο στερέωμα της ηλεκτροκίνησης και ετοιμάζεται να κάνει το βήμα και στην Ελλάδα.

Αποστολή στη Γερμανία: Γνωρίζουμε τη Nio που ήρθε και Ελλάδα (+video)
UPD:
Η παρουσία της στη γερμανική πόλη ήταν ιδιαίτερα δυναμική και ανέδειξε γιατί η εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στα πιο καινοτόμα brand παγκοσμίως.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης