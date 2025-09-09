Αποστολή στη Γερμανία: Γνωρίζουμε τη Nio που ήρθε και Ελλάδα (+video)

Στο Μόναχο είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τη Nio, την εταιρεία που ανεβαίνει με εντυπωσιακή ταχύτητα στο παγκόσμιο στερέωμα της ηλεκτροκίνησης και ετοιμάζεται να κάνει το βήμα και στην Ελλάδα.