Έξι χώρες ζητούν αγώνα Formula 1 - H Ελλάδα;

Η μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο έχει μεγαλώσει το κοινό της F1 παγκοσμίως, είναι ο αριθμός των χωρών που έχουν καταθέσει ή ετοιμάζονται να καταθέσουν φακέλους για την εξασφάλιση μιας θέσης στο καλεντάρι του σπορ.