Έξι χώρες ζητούν αγώνα Formula 1 - H Ελλάδα;
Έξι χώρες ζητούν αγώνα Formula 1 - H Ελλάδα;
Έξι χώρες, τουλάχιστον, ερίζουν για μία θέση στο καλεντάρι της F1 μελλοντικά. Ποιες βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να φιλοξενήσουν αγώνα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια;
UPD:
Η μεγαλύτερη απόδειξη για το πόσο έχει μεγαλώσει το κοινό της F1 παγκοσμίως, είναι ο αριθμός των χωρών που έχουν καταθέσει ή ετοιμάζονται να καταθέσουν φακέλους για την εξασφάλιση μιας θέσης στο καλεντάρι του σπορ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα