Τι κρύβει το «διαστημικό» Hyundai Concept Three;
NEWSAUTO.GR

Τι κρύβει το «διαστημικό» Hyundai Concept Three;

Οι Κορεάτες συνεχίζουν ακάθεκτοι την ηλεκτρική τους επίθεση, με ένα νέο και πολύ ενδιαφέρον πρωτότυπο που σύντομα θα βγει και στην παραγωγή.

Τι κρύβει το «διαστημικό» Hyundai Concept Three;
UPD:
Η Hyundai έκλεψε την παράσταση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου με το Concept Three, ένα τολμηρό ηλεκτρικό πρωτότυπο που προλογίζει το μελλοντικό Ioniq 3.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης