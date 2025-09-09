Η απόβαση των Τούρκων στην Ευρώπη και η Ελλάδα που κοιμάται

Η εταιρεία που μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε καν στον παγκόσμιο χάρτη, κατάφερε να βρεθεί στο Μόναχο στην έκθεση αυτοκινήτου, σε μια από τις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές εκθέσεις αυτοκινήτου, και να αποσπάσει την προσοχή όχι μόνο του κοινού αλλά και των ίδιων των αυτοκινητοβιομηχανιών. Η πεντάστερη διάκριση του ηλεκτρικού της SUV στις δοκιμές Euro NCAP δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: οι Τούρκοι έχουν μπει στο παιχνίδι και το εννοούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsauto, η TOGG δεν σκοπεύει να περιοριστεί μόνο στην ηλεκτροκίνηση. Ήδη ετοιμάζεται να εντάξει στην γκάμα της υβριδικό σύστημα με βενζινοκινητήρα, μια στρατηγική κίνηση που θα της επιτρέψει να διεισδύσει σε αγορές όπου οι υποδομές φόρτισης παραμένουν προβληματικές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει προγραμματίσει την παρουσίαση δύο ακόμη νέων μοντέλων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την εμπορική της ισχύ, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για πυροτέχνημα, αλλά για μακροπρόθεσμη επένδυση...





