Η Renault στο Κολωνάκι
Αλλάζει τα δεδομένα η γαλλική φίρμα που πάει κόντρα στο ρεύμα και με κινήσεις που σίγουρα δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες…
Η Renault ετοιμάζεται να κάνει ένα εντυπωσιακό βήμα στο κέντρο της Αθήνας, εγκαινιάζοντας μια νέα boutique – αντιπροσωπεία στην καρδιά του Κολωνακίου, της πιο ακριβής και κοσμοπολίτικης περιοχής της Πρωτεύουσας.
