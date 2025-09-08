To newsauto στην Έκθεση του Μονάχου: Από «άλλο πλανήτη» το νέο CUPRA
Η CUPRA παρουσίασε επίσημα στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου το Tindaya, το νέο πρωτότυπό της το οποίο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το μέλλον.

Η CUPRA έχει κερδίσει πλέον τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά και ήδη έχει καταφέρει να θεωρούνται τα μοντέλα της ισάξια ή και καλύτερα άλλων ανταγωνιστικών παραδοσιακών εταιρειών.

