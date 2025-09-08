To newsauto στην Έκθεση του Μονάχου: Από «άλλο πλανήτη» το νέο CUPRA
To newsauto στην Έκθεση του Μονάχου: Από «άλλο πλανήτη» το νέο CUPRA
Η CUPRA παρουσίασε επίσημα στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου το Tindaya, το νέο πρωτότυπό της το οποίο θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το μέλλον.
UPD:
Η CUPRA έχει κερδίσει πλέον τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά και ήδη έχει καταφέρει να θεωρούνται τα μοντέλα της ισάξια ή και καλύτερα άλλων ανταγωνιστικών παραδοσιακών εταιρειών.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα