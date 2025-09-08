Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Ποιες καινοτομίες έδειξε η XPENG;
Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Ποιες καινοτομίες έδειξε η XPENG;
Στο περίπτερό της στο Μόναχο μπορεί κανείς να δει τα τελευταία της μοντέλα και τις τεχνολογίες που τα συνοδεύουν.
Η XPENG, παρουσίασε στην IAA Mobility 2025 το νέο P7, σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα, το οποίο επενδύει στο AI, τα έξυπνα συστήματα οδήγησης και τη μηχανική υψηλής απόδοσης, ενώ παράλληλα αντικατοπτρίζει την επέκταση της παγκόσμιας παρουσίας της.
