Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Ιδού η «άγρια» Opel
Η Opel κάνει δυναμική εμφάνιση στην IAA Mobility 2025 παρουσιάζοντας τα σπορ GSE.
Το πιο εντυπωσιακό ντεμπούτο ήταν το Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, το πρώτο concept car της μάρκας που συνδέει τον πραγματικό με τον ψηφιακό κόσμο, αφού μπορεί να οδηγηθεί εικονικά στο Gran Turismo 7.
