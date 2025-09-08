Πεντάστεροι οι Τούρκοι στα crash-test
Πεντάστεροι οι Τούρκοι στα crash-test
Όπως ανακοίνωσε ο Euro NCAP, το αμιγώς ηλεκτροκίνητο Togg όπως και το νέο κινεζικό Firefly απέσπασαν την ανώτερη διάκριση στις δοκιμές πρόσκρουσης.
UPD:
Έκπληξη από τους Τούρκους, αναμφισβήτητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Euro NCAP, τα δύο νέα μοντέλα της Togg πήραν τη μέγιστη διάκριση του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού, δηλαδή πέντε αστέρια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα