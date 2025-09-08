Πεντάστεροι οι Τούρκοι στα crash-test

Έκπληξη από τους Τούρκους, αναμφισβήτητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Euro NCAP, τα δύο νέα μοντέλα της Togg πήραν τη μέγιστη διάκριση του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού, δηλαδή πέντε αστέρια.