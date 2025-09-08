Πεντάστεροι οι Τούρκοι στα crash-test
NEWSAUTO.GR

Πεντάστεροι οι Τούρκοι στα crash-test

Όπως ανακοίνωσε ο Euro NCAP, το αμιγώς ηλεκτροκίνητο Togg όπως και το νέο κινεζικό Firefly απέσπασαν την ανώτερη διάκριση στις δοκιμές πρόσκρουσης.

Πεντάστεροι οι Τούρκοι στα crash-test
UPD:
Έκπληξη από τους Τούρκους, αναμφισβήτητα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Euro NCAP, τα δύο νέα μοντέλα της Togg πήραν τη μέγιστη διάκριση του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού, δηλαδή πέντε αστέρια.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης