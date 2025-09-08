Ο Πάπας Λέων στη σέλα μιας μοτοσικλέτας - Δείτε το video
Ο Πάπας Λέων ο 14ος υπέγραψε μια BMW R18 Transcontinental που θα δημοπρατηθεί για φιλανθρωπικό σκοπό.
Μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς εκτυλίχθηκε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Πάπας Λέων ο 14ος ανέβηκε στη σέλα μιας BMW R18 Transcontinental και την υπέγραψε για φιλανθρωπικό σκοπό.
