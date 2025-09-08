Ηλεκτρικό με αυτονομία 1.500 χλμ.!- Ποια εταιρεία θα το φέρει;

Η Changan Automobile, μία ακόμα κινεζική εταιρεία, προετοιμάζεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά και να διεκδικήσει μερίδιο τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους Κινέζους κατασκευαστές που υπάρχουν ήδη σε αυτή.