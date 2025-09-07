ΔΕΘ: Κοσμοσυρροή για τα αυτοκίνητα - Δείτε το video

Από το πρωί, χιλιάδες επισκέπτες συρρέουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της έκθεσης αυτοκινήτου. Ομολογία όλων οτι η Auto Thessaloniki είναι το πιο ζωντανό και ελκυστικό σημείο της φετινής Δ.Ε.Θ.

Ο παλμός του κοινού ήταν εμφανής. Οικογένειες, νέοι και υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου ήθελαν να δουν από κοντά τα καινούργια μοντέλα, να αγγίξουν τις νέες τεχνολογίες και να γνωρίσουν μάρκες που κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα. Στα περίπτερα σχηματίστηκαν ουρές, ενώ οι επισκέπτες δεν έκρυβαν τον ενθουσιασμό τους.