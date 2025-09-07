Ιδού η νέα Porsche 911 Turbo S με 711 άλογα! - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Η γερμανική μάρκα παρουσίασε στην IAA Mobility την νέα 911 Turbo S, η οποία με την υβριδική τεχνολογία καθίσταται η ισχυρότερη 911 παραγωγής.
Η Porsche παρουσίασε στο Μόναχο τη νέα 911 Turbo S, η οποία ανεβάζει τον πήχη της τεχνολογίας, των επιδόσεων και της καθημερινής χρηστικότητας. Με υβριδικό κινητήριο σύνολο Twin-Turbo T-Hybrid 711 ίππων και ροπή 800 Nm, η νέα Turbo S ξεπερνά για τα καλά τον προκάτοχό της..
