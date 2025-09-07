Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Αποκάλυψη για το VW ID. CROSS Concept
NEWSAUTO.GR

Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Αποκάλυψη για το VW ID. CROSS Concept

Το ID. CROSS Concept δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρωτότυπο: είναι το ηλεκτρικό SUV που προαναγγέλλει τη στρατηγική αντεπίθεση της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Αποκάλυψη για το VW ID. CROSS Concept
UPD:
Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025) που ανοίγει τις πύλες της αύριο αποτελεί το σκηνικό για την παγκόσμια πρεμιέρα ενός μοντέλου με ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον της Volkswagen: του ID. CROSS Concept.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης