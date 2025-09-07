Αποστολή newsauto στο Μόναχο: Αποκάλυψη για το VW ID. CROSS Concept
Το ID. CROSS Concept δεν είναι απλώς ένα ακόμη πρωτότυπο: είναι το ηλεκτρικό SUV που προαναγγέλλει τη στρατηγική αντεπίθεση της Volkswagen στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA Mobility 2025) που ανοίγει τις πύλες της αύριο αποτελεί το σκηνικό για την παγκόσμια πρεμιέρα ενός μοντέλου με ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον της Volkswagen: του ID. CROSS Concept.
