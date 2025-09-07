Ποια εταιρεία έριξε την Tesla από το βάθρο στην Ευρώπη
Μέχρι τώρα η Tesla κυριαρχούσε σε πωλήσεις, όμως η αλλαγή φρουράς είναι γεγονός.
Σταθερά αυξητικός είναι ο ρυθμός πωλήσεων της BYD Auto στη Γηραιά Ήπειρο, την ώρα που η Tesla συνεχίζει την πτωτική της πορεία.
