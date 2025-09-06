ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σύγκρουση οχημάτων στην Κηφισίας, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής - 112 στους κατοίκους

Ποια είναι η λιμουζίνα με τα… μικρόφωνα του Κινέζου προέδρου;
NEWSAUTO.GR

Ποια είναι η λιμουζίνα με τα… μικρόφωνα του Κινέζου προέδρου;

Οι Αμερικανοί έχουν το απίστευτο «The Beast». Οι Κινέζοι και ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ακολουθεί πιο παραδοσιακούς δρόμους. Και κάποια παράξενα μικρόφωνα…

Ποια είναι η λιμουζίνα με τα… μικρόφωνα του Κινέζου προέδρου;
UPD:
Υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι απλώς μέσα μετακίνησης, και υπάρχουν κι εκείνα που ξεπερνούν τα όρια της μηχανικής, για να καταστούν αντικείμενα λατρείας, σύμβολα ισχύος και εργαλεία πολιτικής σημειολογίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης