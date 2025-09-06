Είναι η πραγματική τιμή του iPhone 10 δολάρια;
Είναι η πραγματική τιμή του iPhone 10 δολάρια;

Το πληρώνουμε ακόμα και 1.600 ευρώ, όντας ένα απο τα πιο ακριβά smartphone που υπάρχουν. Αληθεύουν όμως οι πληροφορίες οτι στην Apple η κατασκευή ενός iPhone κοστίζει στην Κίνα, μόλις 10 δολάρια;

Είναι η πραγματική τιμή του iPhone 10 δολάρια;
Η κατασκευή ενός iPhone στην Κίνα είναι μια σύνθετη διαδικασία, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ την απλή άθροιση κόστους υλικών και μισθών.

