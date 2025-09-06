Ποιος θρυλικός κινητήρας βενζίνης αδιαφορεί για την ηλεκτροκίνηση;
Ποιος θρυλικός κινητήρας βενζίνης αδιαφορεί για την ηλεκτροκίνηση;
Οι λίγες εταιρείες που χρησιμοποιούσαν τον κινητήρα-θρύλο έχουν αρχίσει να τον καταργούν.
Στη Lamborghini δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν πιστοί σε ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της ταυτότητάς της: Τον ατμοσφαιρικό V12 κινητήρα.
