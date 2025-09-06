Δοκιμάζουμε την εκρηκτική Ducati Hypermotard 698 Mono - Η τιμή της στην Ελλάδα

Αγαπητέ Άγιε Βασίλη. Φέτος ήμουν πολύ καλό παιδί και νομίζω ότι δικαιούμαι ένα νέο παιχνίδι. Λοιπόν, θα ήθελα να σου ζητήσω μια μοτοσικλέτα που να είναι πανάλαφρη, άνετη, ακραία ισχυρή, πανέμορφη, να στρίβει σαν MotoGP και παιχνιδιάρικη σαν supermoto… πως να στο εξηγήσω… να ξυπνάει το παιδί μέσα μου!