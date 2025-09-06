Ιδού όλα τα νέα μοντέλα στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου
Ιδού όλα τα νέα μοντέλα στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου
Η έκθεση IAA Mobility 2025 φιλοξενεί από τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου δεκάδες πρεμιέρες, εκατοντάδες εκθέματα και μερικές από τις πιο εντυπωσιακές τεχνολογικές καινοτομίες της εποχής.
Με την ηλεκτροκίνηση να παραμένει στην πρώτη γραμμή, οι κατασκευαστές από την Ευρώπη και την Ασία φέρνουν τις δικές τους απαντήσεις στη νέα εποχή, ενώ οι Αμερικανοί περιορίζονται σε ελάχιστες παρουσίες.
