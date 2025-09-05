Ίλον Μασκ: Του δίνουν αμοιβή 4 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας!

Η Tesla βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, προτείνοντας ένα νέο πακέτο αποδοχών στον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ίλον Μασκ, που αγγίζει το ασύλληπτο ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.