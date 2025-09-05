Ίλον Μασκ: Του δίνουν αμοιβή 4 φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας!
Το ασύλληπτο ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων προτείνει η Tesla στον Ίλον Μασκ για να παραμείνει στην κεφαλή της εταιρείας.
Η Tesla βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, προτείνοντας ένα νέο πακέτο αποδοχών στον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ίλον Μασκ, που αγγίζει το ασύλληπτο ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.
