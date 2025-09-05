Επανάσταση: Αλλάζουν όλα στην Porsche

Με τα κέρδη σε βουτιά και τα ηλεκτρικά σχέδια να μοιάζουν ανέφικτα, η Porsche υποχρεώνεται να λάβει δραστικά μέτρα.

