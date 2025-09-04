Απίστευτο: Έκανε 47 παραβάσεις σε 17 χιλιόμετρα - Πόσο είναι το πρόστιμο;
Απίστευτο: Έκανε 47 παραβάσεις σε 17 χιλιόμετρα - Πόσο είναι το πρόστιμο;

Ο οδηγός μοτοσικλέτας έγινε viral και αναγκάστηκε να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη.

Απίστευτο: Έκανε 47 παραβάσεις σε 17 χιλιόμετρα - Πόσο είναι το πρόστιμο;
Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ελβετία, όταν Βρετανός αναβάτης καταδικάστηκε σε ισόβια απαγόρευση οδήγησης στη χώρα, έπειτα από σειρά παραβάσεων μέσα στο διάσημο τούνελ Gotthard Strasstunnel.

