Απίστευτο: Έκανε 47 παραβάσεις σε 17 χιλιόμετρα - Πόσο είναι το πρόστιμο;
Ο οδηγός μοτοσικλέτας έγινε viral και αναγκάστηκε να βάλει γερά το χέρι στην τσέπη.
UPD:
Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην Ελβετία, όταν Βρετανός αναβάτης καταδικάστηκε σε ισόβια απαγόρευση οδήγησης στη χώρα, έπειτα από σειρά παραβάσεων μέσα στο διάσημο τούνελ Gotthard Strasstunnel.
