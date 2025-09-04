Κάνουν τα ηλεκτρικά να καίνε και... βενζίνη!
Όλοι αναγνωρίζουν ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται βιαστικά. Μία πολύ καινοτόμα ιδέα όμως μπορεί να αλλάξει πολλά.
Η εταιρεία Horse παρουσίασε μια καινοτόμο λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση: ένα υπερ-συμπαγές σύστημα μετάδοσης που μπορεί να μετατρέψει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε υβριδικά με αυξημένη αυτονομία (range extenders).
