Κάνουν τα ηλεκτρικά να καίνε και... βενζίνη!

Η εταιρεία Horse παρουσίασε μια καινοτόμο λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση: ένα υπερ-συμπαγές σύστημα μετάδοσης που μπορεί να μετατρέψει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε υβριδικά με αυξημένη αυτονομία (range extenders).