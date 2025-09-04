Κάνουν τα ηλεκτρικά να καίνε και... βενζίνη!
NEWSAUTO.GR

Κάνουν τα ηλεκτρικά να καίνε και... βενζίνη!

Όλοι αναγνωρίζουν ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται βιαστικά. Μία πολύ καινοτόμα ιδέα όμως μπορεί να αλλάξει πολλά.

Κάνουν τα ηλεκτρικά να καίνε και... βενζίνη!
UPD:
Η εταιρεία Horse παρουσίασε μια καινοτόμο λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση: ένα υπερ-συμπαγές σύστημα μετάδοσης που μπορεί να μετατρέψει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε υβριδικά με αυξημένη αυτονομία (range extenders).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης