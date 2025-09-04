Δοκιμάζουμε τα δύο «ιερά τέρατα» της Ιταλίας των 2.045 ίππων
Δοκιμάζουμε τα δύο «ιερά τέρατα» της Ιταλίας των 2.045 ίππων
Η μεγαλύτερη αντιπαλότητα στον πλανήτη γίνεται υβριδική. Ετοιμαστείτε για μια αποκλειστική αναμέτρηση 2.045 PS.
UPD:
Στον δρόμο με ιπτάμενες Ferrari και Lamborghini – αν αυτό δεν είναι ο ορισμός της οδηγικής απόλαυσης, τότε δεν ξέρω τι είναι.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα