Ιδού η νέα μέθοδος κλοπής των καυσίμων - Ετσι μας κλέβουν

Πρόκειται για εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο εξωτερικό για να αποτρέπουν τους «drive-offs» και τις οργανωμένες συμμορίες. Στην Ελλάδα έχουν βρει τον δρόμο τους μέσα από επιτήδειους πρατηριούχους που τα χρησιμοποιούν για τον ακριβώς αντίθετο σκοπό: για να κλέβουν από τους καταναλωτές.

Το φαινόμενο αποτελεί πραγματική μάστιγα. Το κέρδος είναι τεράστιο, καθώς η απάτη βασίζεται σε μικρές αλλά συνεχόμενες αποκλίσεις στις ενδείξεις των αντλιών. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία διαπιστώθηκε πρόσφατα περίπτωση οδηγού που πλήρωσε για 20 λίτρα και τελικά είχε βάλει μόλις πέντε λίτρα. Τέτοιες πρακτικες τραβιούνται σαν μαγνήτης στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά: Τα δεδομένα είναι σκληρά για τα πρατήρια. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα περιορίζουν χρόνο με τον χρόνο τη συνολική κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ. Τα σύγχρονα υβριδικά και τα νέα χαμηλής κατανάλωσης αυτοκίνητα έχουν μειώσει τις ποσότητες καυσίμου που αγοράζουν οι οδηγοί. Την ίδια στιγμή, η βαριά φορολογία που επιβάλλεται στα καύσιμα αφήνει στους πρατηριούχους μηδαμινά περιθώρια κέρδους...





