H Alfa Romeo ετοιμάζει «μυστικό όπλο»
NEWSAUTO.GR

H Alfa Romeo ετοιμάζει «μυστικό όπλο»

Ένα νέο, μυστηριώδες μοντέλο ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των Alfisti.

H Alfa Romeo ετοιμάζει «μυστικό όπλο»

Η ιταλική φίρμα αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τα σχέδιά της, εγκαταλείποντας προσωρινά την πλήρη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση υπέρ μιας πιο «ήπιας» μετάβασης, ενσωματώνοντας υβριδικές εκδόσεις.

Αυτή η απόφαση, αν και αναγκαία, σήμανε την αναβολή των πολυαναμενόμενων Stelvio και Giulia για ένα έτος, οδηγώντας την πρεμιέρα τους στο 2027.

Πίσω από την αλλαγή κρύβεται μια στρατηγική στροφή του ομίλου Stellantis, ο οποίος εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιο για πλήρη εξηλεκτρισμό έως το 2030, επιλέγοντας να δώσει περισσότερο χρόνο στην αγορά και να διατηρήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης σε υβριδικές μορφές...


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης