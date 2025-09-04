H Alfa Romeo ετοιμάζει «μυστικό όπλο»
Ένα νέο, μυστηριώδες μοντέλο ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των Alfisti.
Ένα νέο, μυστηριώδες μοντέλο ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026, κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον των Alfisti.
Η ιταλική φίρμα αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τα σχέδιά της, εγκαταλείποντας προσωρινά την πλήρη στροφή προς την ηλεκτροκίνηση υπέρ μιας πιο «ήπιας» μετάβασης, ενσωματώνοντας υβριδικές εκδόσεις.
Αυτή η απόφαση, αν και αναγκαία, σήμανε την αναβολή των πολυαναμενόμενων Stelvio και Giulia για ένα έτος, οδηγώντας την πρεμιέρα τους στο 2027.
Πίσω από την αλλαγή κρύβεται μια στρατηγική στροφή του ομίλου Stellantis, ο οποίος εγκαταλείπει το αρχικό σχέδιο για πλήρη εξηλεκτρισμό έως το 2030, επιλέγοντας να δώσει περισσότερο χρόνο στην αγορά και να διατηρήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης σε υβριδικές μορφές...
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr