Μυθικές οι απολαβές των CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας
Μυθικές οι απολαβές των CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας
Η Mary Barra ήταν η πιο καλοπληρωμένη επικεφαλής αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ το 202.
Σύμφωνα με μελέτη των Auto News και Equilar, η επικεφαλής της General Motors, Mary Barra έλαβε συνολικά 29,8 εκατ. δολάρια πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με το 2023.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα