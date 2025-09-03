Μυθικές οι απολαβές των CEO της αυτοκινητοβιομηχανίας

Σύμφωνα με μελέτη των Auto News και Equilar, η επικεφαλής της General Motors, Mary Barra έλαβε συνολικά 29,8 εκατ. δολάρια πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 12,2% σε σχέση με το 2023.