Αυτό είναι το νέο BYD Seal 6 DM-i - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Ο κινεζικός κολοσσός παρουσίασε το Seal 6 DM-i, εισάγοντας την τεχνολογία Super DM Hybrid στα οικογενειακά σεντάν και station wagon.
Με ένα άνετο και ευρύχωρο εσωτερικό και τις χαρακτηριστικές, καινοτόμες τεχνολογίες της BYD, το Seal 6 DM-i ξεχωρίζει στην κατηγορία του.
