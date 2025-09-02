Το νέο Audi κόβει την ανάσα - Ποιο γνωστό μοντέλο επιστρέφει;
To πρωτότυπο Concept C προετοιμάζει το έδαφος για ένα ηλεκτρικό σπορ μοντέλο που δείχνει τη συνέχεια του TT.
Στην IAA 2025 η Audi παρουσιάζει το Concept C, ένα ηλεκτρικό διθέσιο που συνδυάζει στοιχεία από TT και R8 και προϊδεάζει για τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας.
