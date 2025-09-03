Αλλάζουν όλα για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών
Αλλάζουν όλα για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών
Μία νέα έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι αγοράζουν ηλεκτρικά με μεγάλες μπαταρίες χωρίς όμως να τις χρειάζονται στην καθημερινότητά τους.
Μια νέα έρευνα από το αμερικανικό start-up Recurrent αποκαλύπτει ένα… ακριβοπληρωμένο μυστικό των ιδιοκτητών ηλεκτρικών αυτοκινήτων: οι περισσότεροι χρησιμοποιούν μόλις το 12,6% της διαθέσιμης αυτονομίας του οχήματός τους στην καθημερινότητα.
