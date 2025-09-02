Ανεβαίνουν τα ηλεκτρικά, «πετάνε» τα υβριδικά

Παρά την μικρή κάμψη των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (-0,7% έως τον Ιούλιο του 2025), η εικόνα για τις προηγμένες τεχνολογίες κίνησης είναι θετική.