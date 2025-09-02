Το Σμαρτάκι που αγαπήσαμε επιστρέφει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Το Σμαρτάκι που αγαπήσαμε επιστρέφει - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;
Πληροφορίες θέλουν το μοντέλο να κάνει το ντεμπούτο του ως concept στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου, σε λίγες ημέρες.
Η Smart, που ιδρύθηκε το 1994 με σκοπό να δημιουργήσει το απόλυτο αστικό αυτοκίνητο μήκους μόλις 2,5 μέτρων, επιστρέφει στις ρίζες της με την επίσημη ανακοίνωση του νέου Smart #2.
