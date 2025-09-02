Ο Κιμ η χλιδή το μυστήριο και τα γαλλικά κρασιά στο force one τρένο - Δείτε το
Ο Κιμ δεν μετακινείται με αεροπλάνο, αλλά με ένα θρυλικό τρένο που κάνουν το Air Force One και τον Τραμπ να σκάνε από την ζήλεια τους.
Κινείται αργά, με έναν τρόπο που προκαλεί δέος και φόβο. Μοιάζει -και είναι- ένα πραγματικό φρούριο. Το ακολουθούν θρύλοι και φήμες για χίλιες και μία νύχτες χλιδής και απολαύσεων.
