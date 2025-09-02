Έρχεται «καταιγίδα» από την MG Motor
Έρχεται «καταιγίδα» από την MG Motor
Η επιτυχημένη στην Ευρώπη κινεζική μάρκα βρίσκεται σε δημιουργική έξαρση με πολλά νέα μοντέλα να έχουν πάρει σειρά.
Η MG, η ιστορική βρετανική φίρμα που πλέον ανήκει στον κινεζικό κολοσσό SAIC, σχεδιάζει να λανσάρει 13 νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, επενδύοντας πάνω από 1,2 δισ. ευρώ σε ηλεκτροκίνηση και τεχνολογίες αιχμής.
