Πάρκαρες παράνομα; Η Δημοτική Αστυνομία σου… ξεφουσκώνει τα λάστιχα!
Πάρκαρες παράνομα; Η Δημοτική Αστυνομία σου… ξεφουσκώνει τα λάστιχα!
Όταν έχεις δοκιμάσει τα πάντα για να αποτρέψεις το παράνομο παρκάρισμα, τότε δοκιμάζεις και κάποιες «ενδιαφέρουσες» νέες μεθόδους.
UPD:
Η κατάσταση με το παράνομο παρκάρισμα είναι πλέον εκτός ελέγχου στην Αθήνα, με τις Αρχές να αναζητούν λύσεις σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα