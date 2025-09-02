SOS: Ακυρώστε την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων
Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, καθώς το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης δεν φαίνεται να κερδίζεται μέχρι το 2035.
Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, καθώς το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης δεν φαίνεται να κερδίζεται μέχρι το 2035.
Μετά από χρόνια πιέσεων προς την ηλεκτροκίνηση, η Mercedes «ρίχνει βόμβα» στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Ο CEO της, Ola Källenius, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: το 2035 πλησιάζει, η βιομηχανία «οδηγείται σε τοίχο» και η Ευρώπη έχει μόνο μία τελευταία ευκαιρία να αλλάξει πορεία!
Λίγες εβδομάδες μετά τις ζοφερές του προβλέψεις για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Källenius –με την ιδιότητα πλέον του Προέδρου της ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων)– απευθύνει ανοιχτή επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr