SOS: Ακυρώστε την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων
SOS: Ακυρώστε την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, καθώς το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης δεν φαίνεται να κερδίζεται μέχρι το 2035.

SOS: Ακυρώστε την απαγόρευση των βενζινοκινητήρων

Μετά από χρόνια πιέσεων προς την ηλεκτροκίνηση, η Mercedes «ρίχνει βόμβα» στην καρδιά της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο CEO της, Ola Källenius, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: το 2035 πλησιάζει, η βιομηχανία «οδηγείται σε τοίχο» και η Ευρώπη έχει μόνο μία τελευταία ευκαιρία να αλλάξει πορεία!

Λίγες εβδομάδες μετά τις ζοφερές του προβλέψεις για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, ο Källenius –με την ιδιότητα πλέον του Προέδρου της ACEA (Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων)– απευθύνει ανοιχτή επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.


