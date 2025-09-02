Το δράμα μας από την πρώτη κιόλας του Σεπτέμβρη
Το δράμα μας από την πρώτη κιόλας του Σεπτέμβρη
Από την πρώτη κιόλας Δευτέρα του Σεπτέμβρη, η Αττική βίωσε σκηνές χειμώνα. Και πλέον αυτό είναι το πιο επικερδές επάγγελμα στη Αττική…
Οι κάτοικοι της Αττικής ξέρουν τι τους περιμένει. Αν την πρώτη κιόλας ημέρα της επιστροφής στην κανονικότητα η κατάσταση ήταν απελπιστική, φανταστείτε τι θα γίνει όταν θα έχουν επιστρέψει όλοι. Η ταλαιπωρία θα μεγαλώσει, οι χρόνοι μετακίνησης θα εκτοξευτούν και η ψυχική φθορά θα χτυπήσει κόκκινο.
Χτες διασχίζοντας το απόγευμα τον Κηφισό, από το ΣΕΦ μέχρι και την Κηφισιά, είδαμε τέσσερα ακινητοποημένα οχήματα και μία μικροσύγκρουση. Και αυτά σε μία χρονική διαδρομή μίας ώρας, με το μποτιλιάρισμα να είναι απελπιστικό. Αυτό πλέον είναι το μεγάλο πρόβλημα των δρόμων μας, περα από τα πολλά οχήματα που κυκλοφορούν. Το μεγάλο αγκάθι είναι η παλαιότητα του στόλου. Τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα έχουν μέση ηλικία πάνω από 17 χρόνια, όταν στην Ευρώπη αλλάζουν στην οκταετία ή στη δεκαετία. Εδώ τα κρατάμε σχεδόν δύο δεκαετίες. Όχι από επιλογή, αλλά επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς...
