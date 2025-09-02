Έρχεται ηλεκτρικό Nissan των 20.000 ευρώ - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Έρχεται ηλεκτρικό Nissan των 20.000 ευρώ - Πότε θα το δούμε στην Ελλάδα;
Θα ονομάζεται Wave και θα προσπαθήσει να μπει σφήνα στις κινεζικές προτάσεις στην κατηγορία αλλά με ευρωπαϊκό διαβατήριο.
Η Nissan ετοιμάζεται να λανσάρει το ολοκαίνουργιο Nissan Wave, ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο που στοχεύει να κερδίσει τους οδηγούς που αναζητούν προσιτή ηλεκτροκίνηση.
