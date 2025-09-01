Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση σκούπα της Τροχαίας σε δίκυκλα λόγω ΔΕΘ
Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας έκανε εκκαθάριση από δίκυκλα λίγο πριν την έναρξη της ΔΕΘ.
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή η Θεσσαλονίκη υποδέχεται τη ΔΕΘ και η πόλη ζει σε εντατικούς ρυθμούς για περίπου 10 ημέρες.
