Πέφτει πολύ «κλάμα» στους δισεκατομμυριούχους
Πέφτει πολύ «κλάμα» στους δισεκατομμυριούχους
Ο Τραμπ και οι δασμοί του έχουν φέρει σε απόγνωση και τους πλούσιους που βλέπουν να εκτοξεύονται οι τιμές στα πανάκριβα supercars.
UPD:
Ακόμα και οι πιο πλούσιοι πελάτες του πλανήτη διστάζουν να ανοίξουν το πορτοφόλι τους όταν η Lamborghini τους σερβίρει λογαριασμό με δασμό 27,5%!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα