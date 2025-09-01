Η Geely στη ΔΕΘ και την Auto Thessaloniki 2025
NEWSAUTO.GR

Η Geely στη ΔΕΘ και την Auto Thessaloniki 2025

H Geely δίνει το παρών στη φετινή ΔΕΘ, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV, EX5.

Η Geely στη ΔΕΘ και την Auto Thessaloniki 2025
UPD:
Η Geely είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές και ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης