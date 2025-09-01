Η Geely στη ΔΕΘ και την Auto Thessaloniki 2025
Η Geely στη ΔΕΘ και την Auto Thessaloniki 2025
H Geely δίνει το παρών στη φετινή ΔΕΘ, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το νέο ηλεκτρικό SUV, EX5.
Η Geely είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δυναμικούς ομίλους της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 30 αγορές και ισχυρό αποτύπωμα στην ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη κινητικότητα.
