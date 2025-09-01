Θα καταδικαστεί η Ελλάδα για τα μεταχειρισμένα της;

Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Τέλος Ταξινόμησης και τα Περιβαλλοντικά Τέλη στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα έχει προκαλέσει συζητήσεις περί αναμενόμενης καταδίκης. Ωστόσο, η οικονομική ανάλυση δείχνει ότι η ελληνική πλευρά διαθέτει σοβαρά επιχειρήματα ώστε να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη.

Πρώτον, το ζήτημα των εξωτερικοτήτων. Ο γερασμένος ελληνικός στόλος οχημάτων, με μέση ηλικία που υπερβαίνει τα 17 έτη, δημιουργεί δυσανάλογο κόστος στο σύστημα υγείας, στην παραγωγικότητα και στο περιβάλλον. Τα πρόσθετα τέλη στα Euro 4 και Euro 5, καθώς και η απαγόρευση εισαγωγής Euro 3 ή παλαιότερων, δεν αποτελούν μέτρα προστατευτισμού αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις εσωτερίκευσης αυτών των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων. Ουσιαστικά, το κράτος μετακυλίει το κοινωνικό κόστος στους εισαγωγείς, με όρους οικονομικής αποδοτικότητας.