Θα καταδικαστεί η Ελλάδα για τα μεταχειρισμένα της;
Η υπόθεση που ανοίγεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ελλάδας για το Τέλος Ταξινόμησης και τα Περιβαλλοντικά Τέλη στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα παρουσιάζεται ήδη από διεθνείς αναλυτές ως δύσκολη μάχη. Ωστόσο, δεν είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα χάσει...
Η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Τέλος Ταξινόμησης και τα Περιβαλλοντικά Τέλη στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα έχει προκαλέσει συζητήσεις περί αναμενόμενης καταδίκης. Ωστόσο, η οικονομική ανάλυση δείχνει ότι η ελληνική πλευρά διαθέτει σοβαρά επιχειρήματα ώστε να αποφύγει μια τέτοια εξέλιξη.
Πρώτον, το ζήτημα των εξωτερικοτήτων. Ο γερασμένος ελληνικός στόλος οχημάτων, με μέση ηλικία που υπερβαίνει τα 17 έτη, δημιουργεί δυσανάλογο κόστος στο σύστημα υγείας, στην παραγωγικότητα και στο περιβάλλον. Τα πρόσθετα τέλη στα Euro 4 και Euro 5, καθώς και η απαγόρευση εισαγωγής Euro 3 ή παλαιότερων, δεν αποτελούν μέτρα προστατευτισμού αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις εσωτερίκευσης αυτών των αρνητικών εξωτερικών επιδράσεων. Ουσιαστικά, το κράτος μετακυλίει το κοινωνικό κόστος στους εισαγωγείς, με όρους οικονομικής αποδοτικότητας.
